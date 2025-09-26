La medida fue informada por la Unión Tranviarios Automotor con motivo de la fecha conmemorada el pasado miércoles.

Por tal motivo, el inicio del servicio interurbano el próximo domingo por la mañana será a partir de las 9 horas, desde la Terminal de Ómnibus de Olavarría hacia las localidades de Loma Negra, Hinojo y Sierras Bayas.

Esta fecha fue dispuesta en 2004 por el gremio de taxistas, a través de la Ley 1.475 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), inspirada en los sucesos del 24 de septiembre de 1928, cuando se llevó a cabo el primer viaje en colectivo de la Argentina.