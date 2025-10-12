Obras Sanitarias
Tras el aviso de los vecinos, Coopelectric repara pérdida en Necochea y Santa Cruz
En la mañana de este domingo, varios oyentes dieron cuenta de la situación por la que estaban pasando, luego de encontrarse con una pérdida importantísima de agua en la vereda, con impacto en la calle.
En la tarde de este domingo, desde Coopelectric indicaron que este lunes, en las primeras horas de la mañana, habrá baja presión en toda la zona para poder reparar lo que "terceros" que estaban trabajando rompieron.