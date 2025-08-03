Luego de dos semanas con mucho frío y temperaturas bajo cero, vuelve la actividad escolar para encarar la segunda parte del año, que se extenderá hasta el viernes 19 de Diciembre.

Agosto no tiene feriados, sino un día no laborable el viernes 15, que siginifica que el nivel de actividad es como el de un jueves santo. El paso a la inmortalidad del General San Martín cae domingo, es de los trasladables, pero solo cuando se da en día hábil.

JLR