Tres barrios sin suministro de agua por la reparación de una cañería
Se trata de Facundo Quiroga I y II, y Luz y Fuerza, entre las 8 y las 12 horas de este lunes. Coopelectric informó que es debido a la reparación de una cañería ubicada en calle Houssay al 600.
Se solicita a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.
Una vez finalizadas las tareas, el Servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.SG