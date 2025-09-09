Tres cortes de luz anunciados para el miércoles

Durante la jornada del miércoles, Coopelectric informó que llevará a cabo tareas de mantenimiento, por lo tanto se interrumpirá el servicio de electricidad en tres zonas de la ciudad de Olavarría:

Sector 1: Vías FFCC- Grimaldi- Laprida – República del Líbano.

Sector 2: Moreno – Rufino Fal – Vías FFCC- República del Líbano.

Sector 3: Alsina – RN 226 – Vías FFCC- Rufino Fal.

El corte se producirá a partir de las 9hs y se extenderá hasta las 12hs. En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, la actividad será reprogramada y debidamente informado.