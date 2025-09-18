El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, llevará adelante las obras destinadas al mantenimiento del Camino a la Piedra, que es transitado diariamente por transportes de carga.

Los trabajos incluyen el regado continuo con dos regadores como mínimo, tres repasos semanales de toda la traza con motoniveladora, bacheo en toda su traza sumado a la limpieza y conformado de cunetas.

El mantenimiento comprende aproximadamente 26,90 km divididos en cuatro tramos, el primero de 19,5 km que va desde Ruta Nacional Nº 226 hasta el “Enlace Néstor Kirchner”, el segundo segmento de 3,60 km se extiende desde Sierras Bayas hasta el mencionado Enlace, el tercero de 1,6 km desde Colonia San Miguel a Canteras La Preferida y el cuarto tramo de la cantera La Preferida al Camino de la Piedra.

Este jueves por la mañana, en el Palacio San Martín, se realizó la apertura de Licitación Pública Nº 24/25, con la participación del director de Obras Rurales Mariano Arrignón, el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y representantes de las empresas oferentes, con las propuestas que se detallan a continuación:

Proponente Nº 1: Bordakewicz Maximiliano cotizó la suma de $294.001.000.

Proponente Nº 2: Ancat S.A. cotizó la suma de $486.084.000.

Proponente Nº 3: Sacchi Rubén Horacio cotizó la suma de $320.723.280.

El presupuesto oficial fijado por el Municipio asciende a la suma total de $356.364.000.