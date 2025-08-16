UCR: Vergel y Díaz visitaron la Sociedad de Fomento del Barrio CECO
En la tarde de este viernes, las candidatas a concejales por el espacio Somos Olavarría, Belén Vergel y Antonela Díaz, fueron recibidas por miembros de la Comisión Directiva, quienes les contaron sobre las problemáticas del sector, la vinculación con los vecinos y la importancia de este tipo de instituciones para canalizar reclamos.
Al respecto, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría señaló que “estuvimos en la Sociedad de Fomento del CECO I compartiendo con los integrantes de la Comisión Directiva las realidades de un barrio muy grande de nuestra ciudad”.
“Para nosotros es clave acompañar a las instituciones, escuchar a los vecinos y construir entre todos las soluciones que hacen falta. Creemos en una ciudad donde el compromiso de cada barrio se transforme en oportunidades reales para esa Olavarría que anhelamos”, cerró.
MR