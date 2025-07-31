Últimos preparativos para la 4ª Cena Anual de Bomberos Voluntarios
La tradicional fiesta se llevará a cabo este sábado 2 de agosto a las 21:00 horas en el CEMO, e incluye cena, sorteos, shows y bandas en vivo. La Unidad Móvil de LU32 se acercó al Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría para conocer el estado de los preparativos de este significativo y tradicional encuentro entre vecinos, colaboradores, autoridades y el cuerpo activo.
Esta edición de la Cena Anual se llevará a cabo el sábado 2 de agosto a las 21 hs en el CEMO, e incluirá shows y bandas en vivo, sorteos y un ambiente donde vecinos, autoridades, colaboradores y el cuerpo activo compartirán una noche especial.
Las tarjetas generales tienen un valor de $35.000 y pueden adquirirse en el Cuartel Central (Av. Colón 3250), donde también podrá elegirse mesa. Quienes deseen colaborar como Sponsor Voluntario pueden adquirir su entrada a $50.000, gestionándola directamente con miembros del Consejo Directivo.
Además, con el número de cada entrada, participarán automáticamente de un sorteo por un viaje a las Cataratas del Iguazú.
Las entradas pueden abonarse hasta en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta, aceptando también diversos medios de pago y billeteras virtuales.
Para consultas, está disponible el teléfono 2284-57-5152.
