El tractor se habría subido a la ruta al salir de un campo y fue embestido por el camión. Interviene jurisdicción de Azul.

Actualmente, a la altura del kilómetro 260 de la ruta 226 el tránsito se encuentra cortado.

Personal de Policía Científica de Azul se encuentra trabajando en el lugar y, hasta que no culminen sus tareas, el paso se verá interrumpido.

Noticia en desarrollo…