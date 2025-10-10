Tránsito
Un fallecido en grave accidente en ruta 226
En la tarde de este viernes, aproximadamente a dos kilómetros del peaje de Hinojo, ocurrió un accidente que involucraría a un camión y un tractor que circulaban por la ruta 226. Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos. El tránsito se encuentra momentáneamente disminuido.
El tractor se habría subido a la ruta al salir de un campo y fue embestido por el camión. Interviene jurisdicción de Azul.
Actualmente, a la altura del kilómetro 260 de la ruta 226 el tránsito se encuentra cortado.
Personal de Policía Científica de Azul se encuentra trabajando en el lugar y, hasta que no culminen sus tareas, el paso se verá interrumpido.
Noticia en desarrollo…