Adquirieron su pasivo
Un grupo de inversores compró Loma Negra
El grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa y el próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración.
Clarín - Asimismo, la decisión de si sale a la venta se dilata hasta 2026. Pero fuentes cercanas a la operación señalaron que, al solucionarse la deuda de InterCement y al ingresar el grupo Emes junto con un fondo de EE. UU., podría seguir en manos de InterCement como hasta hoy. Emes, en una primera instancia, compró por unos US$45 millones el 60% de las acreencias que el banco Itaú tenía sobre InterCement.