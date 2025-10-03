Los jóvenes y formadores del Colegio Capuchino de la ciudad de Necochea se están hospedando en la Capilla Santa Isabel de la ciudad de Olavarría, donde comparten tareas y se organizan para conmemorar el legado y los valores sembrados por la comunidad franciscana.

Los chicos son de 1° a 6° año de secundario, y contaron que “de principio de año se están preparando para esta misión”. El sábado a partir de las 15hs en la Virgen de La Loma van a interpretar parte de la vida de San Francisco de Asís en una obra de teatro.