Iglesia Católico
Un grupo de jóvenes misioneros en Olavarría
El colegio Nuestra Señora de Pompeya de la ciudad balnearia de Necochea, viajó con un grupo de adolescentes franciscanos para participar de la celebración de la vida y obra de San Francisco de Asís.
Los jóvenes y formadores del Colegio Capuchino de la ciudad de Necochea se están hospedando en la Capilla Santa Isabel de la ciudad de Olavarría, donde comparten tareas y se organizan para conmemorar el legado y los valores sembrados por la comunidad franciscana.
Los chicos son de 1° a 6° año de secundario, y contaron que “de principio de año se están preparando para esta misión”. El sábado a partir de las 15hs en la Virgen de La Loma van a interpretar parte de la vida de San Francisco de Asís en una obra de teatro.