Una comadreja roja ingresó al Hospital Cura, y fue retirada por personal municipal
El animal silvestre fue grabado cuando ingresó al nosocomio local por uno de los pasillos. Natalia Álvarez, Subsecretaria de RRHH y planificación del Consejo de Salud, aclaró en sus redes sociales que es una especie que se encuentra en las cercanías del Arroyo Tapalqué. Indicó que fue atrapada horas más tarde y llevada a La Máxima.
"Lamentamos que se quiera alarmar a la población y desprestigiar al Hospital Cura", dijo.