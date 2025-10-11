Rinaldi desde el jardín de su casa con una sonrisa indicó que “superaron mis expectativas, o sea, de lo que yo creía que más o menos iba a llegar 50 familias, ya han pasado más de 100. Y quedan re poquititas, así que es como que me superó, esa es la palabra, me superó la gente, la gente que acompaña y que confía en cuando me traen las donaciones”.

Completamente emocionada la referente explicó que su idea busca “hacer posible que en este caso, darle un mimo a esas mamás que quizás no puedan recibir, obviamente de sus chiquitos, de sus familiares”.

Por último, Soledad reflexionó en que lo que hace “es reconfortante. Que venga alguien y se vaya mejor, y siempre me ha pasado. A mí me moviliza, me moviliza el poder estar cerca de la otra persona, me voy a dormir feliz, feliz y ojalá que haya dejado en cada mamá que pasó un granito de alegría en su corazón”.