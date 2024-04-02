Del encuentro participaron las cervecerías Rab, Del Fondo, Fenchel, Sur del Sur, Monos Sabios, Kabalah y Planeta Nueve.

En cuanto al rubro gastronómico también hubo variedad, ya que estuvieron presentes Dorrego Cocina de Autor, Huilen Sabores, Estilo Nápoles, Don Burger, Tentempié, Cahue ahumados, La Robineta (Tres Arroyos) y La Familia de Pinky (Azul).

Desde las 18 hubo música en vivo, una multitud de familias bailaron al ritmo de Esteban Ikasovic, La Familia Bermúdez, Rey Garufa y sus Timadores y Alejo Zalazar.

El intendente municipal Maximiliano Wesner destacó la organización y la calidad de la propuesta ofrecida por emprendedores cerveceros y gastronómicos locales.

Además resaltó la calidad de los artistas que participaron y agregó: “Queremos que Olavarría se disfrute todo el año y haya propuestas integrales para todas las edades. Nos pone muy contentos que la comunidad se sume y valore estos espacios que sirven para fortalecer a un sector que genera mucho trabajo”.