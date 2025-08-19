El presidente de la peña contó cómo surgió la idea de colaboración: “nosotros justo en los momentos en que los chicos empezaron con esta campaña, empezaron a hacer las escarapelas, justo se contactaron con nosotros porque en paralelo los chicos estuvieron acondicionando con la escuela la placita que está ahí en el barrio Nicolás Avellaneda, y entre los chicos del barrio votaron qué nombre poner en la plaza y eligieron el nombre de “Lucas Janson”. Así que bueno, nos contactaron a nosotros para ver si nosotros teníamos algún contacto con Lucas para hacerle llegar este gesto que a nosotros nos pareció hermoso, y con esa excusa dijimos, bueno, ¿y de qué manera podemos colaborar con lo del viaje? Y bueno, a partir de ahí surgió la idea”.

“Hablamos con Lucas en ese mismo momento. En cuanto le dijimos, le encantó la idea. Así que enseguida el otro día ya tenía la canción firmada” sintetizó el referente.

Respecto de las ventas, Peret explicó que “empezamos ayer con la venta de la rifa y ya hay más de 250 números vendidos. Así que el que quiera reservarlo, que se apure. Porque creo que si bien el sorteo es en la última jugada de septiembre, no vamos a llegar hasta esa fecha con números disponibles”. Para colaborar con la causa pueden comunicarse con cualquier representante de la Peña “Ciudad de Olavarría”.

NB