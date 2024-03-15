Aba pasó por varios temas, iniciando con las dificultades que acarrea la cuestión económica en relación a las obras que se estaban llevando adelante tanto en Azul como en Olavarría, y que se encuentran paralizadas. A la par, se lamentó por varias licitaciones que debieron cancelarse.

En cuanto a la parte salaria, arista que atrajo varios problemas en los cobros de febrero y marzo, consideró que hay un atraso “que ronda el 60% del valor real del poder adquisitivo de los trabajadores. “La situación no es para nada favorable”.

Y en ese punto, sentenció: “la partida que nos habilitaron llega para pagar salarios hasta mitad de año. Después dependemos de que decisiones administrativas del Estado nos sigan enviando mes a mes las partidas para el pago de sueldos”. Aunque aclaró, que hay diálogo con el Estado para que cuando se acabe la partida, aparezcan nuevas para el pago de los sueldos.

Más allá del salario, se deben cubrir gastos distintos gastos corrientes. Advirtió además que se pierde más debido a la inflación. Incluso, mencionó que este mes debieron hacer uso de las reservas porque no llegan a pagar los impuestos, debido a los aumentos. “Nos estamos gastando las joyas de la abuela”, graficó.

Se refirió además al supuesto envío de un 70% de recomposición del salario anunciado por el Ministerio de Capital Humano, y dijo que sólo representa un 5% del total.

Para cerrar, Aba afirmó que van ser tiempos complejos, “no vemos señales de querer cambiar esta realidad”. “La Universidad atraviesa un momento muy difícil, pero le vamos a dar pelea”, agregó.