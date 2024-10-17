UNICEN Olavarría: Se desarrolló una nueva asamblea interclaustro
En la tarde de este jueves, en el ingreso al campus universitario, se realizó una nueva asamblea interclaustro para definir medidas de acción, en el marco del veto a la Ley de Financiamiento. Con una buena concurrencia, aunque menor al anterior encuentro, se aprobaron tres mociones y se adelantó el cronograma de clases públicas que van a llevarse adelante desde la próxima semana.
En concreto, se aprobaron por unanimidad las siguientes mociones, en las que se mantuvo el micrófono abierto para dar a conocer los diferentes puntos de vista:
1.Un comunicado en el que se exprese que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, desconoce o ignora el funcionamiento de las Universidades Públicas. En ese sentido, se acordó sumar datos para contrarestrar dichos del funcionario que desinforman al resto de la sociedad. Se pensó en buscar diferentes maneras de comunicar, y el trabajo en conjunto.
2.Comunicado en repudio al cierre al profesorado de Filosofía en el Instituto de Formación Docente N°22. Aquí, docentes de la institución tomaron la palabra y dieron cuenta de la situación en la que se encuentran.
3.Invitar a al rectorado de la UNICEN a tomar un posicionamiento ‘más claro’ con respecto a la situación que atraviesan las Universidades. En este punto, se pidió que desde la gestión tomen medidas más ‘fuertes’.