En concreto, se aprobaron por unanimidad las siguientes mociones, en las que se mantuvo el micrófono abierto para dar a conocer los diferentes puntos de vista:

1.Un comunicado en el que se exprese que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, desconoce o ignora el funcionamiento de las Universidades Públicas. En ese sentido, se acordó sumar datos para contrarestrar dichos del funcionario que desinforman al resto de la sociedad. Se pensó en buscar diferentes maneras de comunicar, y el trabajo en conjunto.

2.Comunicado en repudio al cierre al profesorado de Filosofía en el Instituto de Formación Docente N°22. Aquí, docentes de la institución tomaron la palabra y dieron cuenta de la situación en la que se encuentran.

3.Invitar a al rectorado de la UNICEN a tomar un posicionamiento ‘más claro’ con respecto a la situación que atraviesan las Universidades. En este punto, se pidió que desde la gestión tomen medidas más ‘fuertes’.