Mariano, el mimo que además trabaja en el nosocomio, lleva adelante la idea por más de 15 años. Sin palabras, pero con muchos abrazos y amor se ha ganado el cariño de los chicos y profesionales que cada año lo reciben.

La entrega de los juguetes fue gracias a la donación de vecinos que acercaron los presentes para que Único Mimo, en la mañana de este Domingo, sorprendiera los pequeños en su día.

JLR