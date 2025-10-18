En el día de la lealtad peronista, la CGT local se reunió en la sede reivindicando la no sólo el hecho fundacional sino como una manifestación de unidad. El movimiento sindical solicitará al gobierno provincial la puesta en marcha de una comisión de seguridad que a través del Ministerio de Trabajo intervenga en los conflictos entre la patronal y los trabajadores.

Entre otros temas se realizó un análisis del entorno político actual y la reforma laboral que se está proponiendo. El armado de convocatoria a las jornadas de capacitación de comités mixtos se realizará en conjunto con el Ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires y el aporte de ministerio local.

