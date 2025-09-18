En esta oportunidad, el sábado 20 se realizará una salida en el horario de 09:00 a 13:00 horas. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

La finalidad es identificar y completar esquemas de vacunación, con énfasis en niñas y niños cohorte 2020 y adolescentes cohorte 2014.

Este sábado, la campaña comprende las siguientes áreas programáticas: CAPS N.º 1 Obrero (Av. Del Valle 4.291, tel. 425473), CAPS N.º 7 Independencia (Pueyrredón y Ayacucho, tel. 420794), CAPS N.º 12 Barrio CECO (B. CECO casa 500, tel. 451945) y CAPS N.º 17 Dámaso Arce (25 de Mayo 1.135, tel. 430023).