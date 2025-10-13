En circunstancias que aún se desconocen, dañaron la estructura que daba soporte al mapa que brindaba información sobre Loma Negra, incluidos dos circuitos turísticos: uno con eje en lo histórico y otro orientado hacia el turismo de aventura.

La instalación había sido producto de un trabajo articulado entre la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Diseño e Imagen Institucional y la Delegación Municipal de Loma Negra. Vale destacar, a la par, que se trata de la misma señalética y abordaje que se implementaron anteriormente en Sierras Bayas.