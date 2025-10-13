Loma Negra
Vandalizaron el mirador del Cerro Fortabat
La estructura había sido instalada hace algunos días en el marco de los trabajos que se realizan desde distintas áreas de la comuna para poner en valor atractivos naturales y sitios de interés turístico del partido.
En circunstancias que aún se desconocen, dañaron la estructura que daba soporte al mapa que brindaba información sobre Loma Negra, incluidos dos circuitos turísticos: uno con eje en lo histórico y otro orientado hacia el turismo de aventura.
La instalación había sido producto de un trabajo articulado entre la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la Dirección de Espacios Verdes, la Dirección de Diseño e Imagen Institucional y la Delegación Municipal de Loma Negra. Vale destacar, a la par, que se trata de la misma señalética y abordaje que se implementaron anteriormente en Sierras Bayas.