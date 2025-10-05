A la par, desde la Municipalidad se informó que las ráfagas superaron l;os 80 km/h. Las precipitaciones registradas en el casco urbano fueron de 17,5 milímetros, mientras que en las localidades fue de 35 milímetros



Concretamente, las intervenciones fueron:

• Saavedra y Lamas: poste de luz caído.

• Alsina y Juan XXIII: palo en la vía pública.

• Calle 10 bis y Urquiza: cable sobre la cinta asfáltica.

• Rivadavia 900: poste de luz en la vía pública.

• Loma Negra, calle Perón 1678: voladura de techo.

• Calle Errecarte y Cochitué: plantas caídas sobre la calzada.

• Enlace Néstor Kirchner km 11: plantas caídas sobre la ruta.

• Ruta 51, acceso a Santa Luisa: plantas caídas en la vía pública.

