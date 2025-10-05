Alerta Naranja
Varias intervenciones de Defensa Civil ante la tormenta
Hasta las 21 horas de este sábado, se recibieron llamadas que daban cuenta de caída de postes de luz y árboles. No se registraron personas heridas.
A la par, desde la Municipalidad se informó que las ráfagas superaron l;os 80 km/h. Las precipitaciones registradas en el casco urbano fueron de 17,5 milímetros, mientras que en las localidades fue de 35 milímetros
Concretamente, las intervenciones fueron:
• Saavedra y Lamas: poste de luz caído.
• Alsina y Juan XXIII: palo en la vía pública.
• Calle 10 bis y Urquiza: cable sobre la cinta asfáltica.
• Rivadavia 900: poste de luz en la vía pública.
• Loma Negra, calle Perón 1678: voladura de techo.
• Calle Errecarte y Cochitué: plantas caídas sobre la calzada.
• Enlace Néstor Kirchner km 11: plantas caídas sobre la ruta.
• Ruta 51, acceso a Santa Luisa: plantas caídas en la vía pública.