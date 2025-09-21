Luego de las intensas tormentas que azotaron la ciudad en la jornada de ayer sábado, varios sectores de la zona rural aún continúan sin suministro. Se han reportado cortes en Espigas, Recalde, Blanca Grande y Laguna Blanca Grande. El motivo se debe a que las malas condiciones de los caminos para llegar a los respectivos lugares de reparación continúan anegando y dificultan la transitabilidad de los vehículos. Si el del clima lo permite, el servicio será repuesto a la brevedad, se informó.