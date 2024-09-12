En primer término hubo aprobaciones varias referidas a donaciones y reconocimientos de deudas.

El primer proyecto justificado, fue un pedido surgido de los empleados del Bioparque La Máxima, según expresó la concejala de Unión por la Patria, Hosanna Cazola, para imponer el nombre de ‘Carlos A. Romero’ a la casona del mismo. Fue aprobado por unanimidad.

La siguiente fue una resolución del PRO-ERF que solicita retomar la contratación de un resonador magnético para el Hospital. El concejal Galli lo introdujo y explicó lo actuado en el último año de la gestión anterior y relacionó el fin del impuesto PAIS con una mayor facilidad para adquirirlo.

El concejal Gamondi, de LLA, resaltó la estabilidad económica y señaló que las restricciones al comercio no generan mayor calidad de vida.

Por el lado del oficialismo, el concejal Aguilera argumentó que no van a acompañar porque la situación económica no es buena, y señaló que la gestión Galli sabía desde el 2017 que el resonador dejaba de tener mantenimiento, pero inició el proceso de cambio en 2022.

Odello, por LLA, cargó contra el oficialismo porque los acusan de poner palos en las ruedas cada vez que desde la oposición solicitan un gasto. Destacó que esto se trata de salud.

El concejal Galli aclaró que los informes del 2017, por los 10 años del resonador, indicaba que se terminaba el service oficial, pero esto no significaba que no pueda seguir en funcionamiento, cosa que sucedió. Diferenció años pasados con la actualidad, porque el resonador no anda.

Luego de varios oradores más y la aprobación de un cambio de forma en el proyecto, fue aprobado por mayoría, con el voto en contra del oficialismo.

Por unanimidad se aprobaron las declaraciones de interés del aniversario del Radio Club y de la Asociación de Bomberos.

También se aprobó de forma unánime el proyecto de la Juventud Radical para instalar “puntos violetas” en eventos de concurrencia masiva, que busquen luchar contra la violencia de género.

El siguiente proyecto, terminó siendo una comunicación de la LLA, aunque había sido iniciado como una resolución, y solicitaba al Ejecutivo que se financien durante todo el plan, los montos de adquisición de los terrenos del plan Tu.Vi., en vista del sorteo de las próximas 16 casas, por considerar “discriminatoria” para los olavarrienses las actuales condiciones (entre 14 y 19 millones de pesos en tres cuotas). Tanto el PRO, como Libertad Olavarría anunciaron que no votarían a favor. Esto originó un debate sobre a quién va dirigido el programa y el acceso a la vivienda en general. La comunicación, finalmente, fue rechazada.

Luego de un cuarto intermedio, se trató un proyecto de resolución del PRO-ERF en torno a la situación laboral de los trabajadores del Estacionamiento Medido. La concejal Amespil señaló que todo lo mencionado surge del diálogo con los empleados. El concejal Aguilera respondió que los inspectores cobran más que cualquier trabajador categoría 1, aunque reconoció que no alcanza. La resolución fue aprobada por mayoría con el voto en contra del oficialismo.

Se aprobó por unanimidad la declaración de interés del Festival Latinoamericano de Cortos.

En la misma línea se aprobó por unanimidad una comunicación que expresa la preocupación por la deficiente iluminación en el acceso por 226.

Luego de un debate con aclaraciones, se aprobó por unanimidad el pedido de informes por roedores y alimañas en el Hospital Municipal, que presentó el PRO.

La misma suerte corrió uno de la UCR que busca precisiones sobre la cooperativa Manos a la Obra, que administra el cementerio Loma de Paz.

Se aprobó la declaración de interés legislativo del encuentro “autor-lector” que se desarrollará en Sierras Bayas el 26 de este mes.

Finalmente, tras un extenso debate, se aprobó por mayoría con el voto negativo de La Libertad Avanza, un repudio a la represión a los jubilados del pasado miércoles 4.