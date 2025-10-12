Vecinos alertan por anegamientos en Necochea y San Cruz y reclaman soluciones a Coopelectric
RECLAMO
En contacto con LU32, vecinos de la zona ubicada en las calles Necochea y San Cruz manifestaron su preocupación por la gran cantidad de agua que se desplaza desde la vereda hacia la calle, según puede verse en el video enviado. Afirman que son varias las cuadras afectadas y que no han recibido respuestas de Obras Sanitarias de Coopelectric.