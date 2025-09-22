En diálogo con el móvil de LU32, Claudia Ferraro afirmó que la caída del rayo en el barrio fue “un susto muy grande”.

“Afectó muchísimo el rayo a todos los vecinos. Bueno, principal a Lorena, que es la casa donde explotó”, dijo el referirse a la vivienda donde cayó directo el rayo.

“Perdió todo, explotó todo, el techo, todo. Y bueno, también necesita ayuda. La chica de al lado, se le quemaron tres televisores y la computadora. A mí se me quemó la máquina de coser, en la que trabajo”, contó y sostuvo que ahora los vecinos buscan que Coopelectric les pueda reconocer algo de lo que han perdido.

“Gracias a Dios en la casa no había nadie, porque si no, hubiese sido una tragedia”, afirmó.

La caída del rayo fue cerca de las 6 de la mañana y Claudia recuerda que estaba durmiendo. “Fue una explosión, como una bomba, me levantó de la cama, la misma explosión. No sabíamos dónde estaba, así que cuando me di cuenta que era un rayo, no lo podíamos creer. Bueno, a la mañana me levanté, no había luz”. Aunque desde la cooperativa eléctrica enseguida se acercaron a reconectar el servicio.

“Vamos a juntar todos los vecinos para reclamar, para por lo menos que lo ayude un poco”, dijo y comentó que en los próximos días elevarán un pedido a Coopelectric.