Rubén explicó que “el sábado hacemos la fiesta del Día del Niño, o de la niñez como le llaman ahora, de 14 a 17hs. Lo estamos organizando con el grupo ”Moteros Amigos de Olavarría", que es una agrupación que viene trabajando hace mucho tiempo".



Respecto de la agenda, el secretario contó que “va a venir un grupo de bandas de rock, Germán Araya, que es un chico que canta cumbia, con dos o tres bandas más. Va a haber inflables, unas chicas que van a venir a maquillar”.

En cuanto a la solidaridad de la gente, el referente resaltó “hemos pedido como colaboración de golosinas, caramelos, y tenemos algunos juguetes que nos han donado”.

