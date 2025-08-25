Rubén explicó que “el sábado hacemos la fiesta del Día del Niño, o de la niñez como le llaman ahora, de 14 a 17hs. Lo estamos organizando con el grupo ”Moteros Amigos de Olavarría", que es una agrupación que viene trabajando hace mucho tiempo".

Festejo Día del Niño
Respecto de la agenda, el secretario contó que “va a venir un grupo de bandas de rock, Germán Araya, que es un chico que canta cumbia, con dos o tres bandas más. Va a haber inflables, unas chicas que van a venir a maquillar”. 

En cuanto a la solidaridad de la gente, el referente resaltó “hemos pedido como colaboración de golosinas, caramelos, y tenemos algunos juguetes que nos han donado”.

