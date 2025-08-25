Día del niño en el Hipólito Irigoyen
Vecinos se juntan para celebrar el Día de la Niñez
Rubén Bonifacio, secretario de la sociedad de fomento ubicada en Estrada 4141, contó que la organización está preparando el festejo del Día del Niño para el sábado 30. Con ayuda de la sociedad, esperan poder brindar una gran tarde a los pequeños del barrio.
Rubén explicó que “el sábado hacemos la fiesta del Día del Niño, o de la niñez como le llaman ahora, de 14 a 17hs. Lo estamos organizando con el grupo ”Moteros Amigos de Olavarría", que es una agrupación que viene trabajando hace mucho tiempo".
Respecto de la agenda, el secretario contó que “va a venir un grupo de bandas de rock, Germán Araya, que es un chico que canta cumbia, con dos o tres bandas más. Va a haber inflables, unas chicas que van a venir a maquillar”.
En cuanto a la solidaridad de la gente, el referente resaltó “hemos pedido como colaboración de golosinas, caramelos, y tenemos algunos juguetes que nos han donado”.
NB