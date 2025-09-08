“Hemos dejado todo con un gran equipo, llevando la voz de los vecinos al Concejo Deliberante”, expresó.

“Tenemos en claro que es necesario seguir trabajando para que los olavarrienses tengan una verdadera opción, hay mucho por delante”, agregó.

“Tenemos la convicción de que se pueden hacer las cosas diferentes. Es una herramienta de transformación social. Hay un acompañamiento y tenemos que seguir dando respuesta”, cerró.