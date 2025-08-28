En esta instancia se presentarán 159 proyectos que reflejan el talento y la creatividad de estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades educativas: inicial, primaria, secundaria y superior, además de educación especial, técnica profesional, jóvenes y adultos, artística y ambiental, entre otras.

Las propuestas abarcan un amplio abanico de áreas del conocimiento, tales como ciencias naturales, ciencias sociales, derecho y ciudadanía, ingeniería y tecnología, educación tecnológica, emprendedurismo, arte, matemática y prácticas del lenguaje, consolidando a la feria como un espacio de encuentro, innovación y construcción colectiva de saberes.

Durante la jornada, además de estar presentes cooperadoras escolares a cargo de puestos de venta, se desarrollarán distintos talleres abiertos a los asistentes en los dos turnos:

- Geometría, papeles y origami

- “Notituor: un viaje por el mundo de las noticias”

- “Tecnología 3D y técnicas de limpieza y conservación aplicadas al registro arqueológico y paleontológico”

- Cuentos sonorizados

- Realidad virtual inmersiva

- Imaginar caminos juntos

- Reacciones químicas

Asimismo, la Dirección de Tecnología Educativa estará a cargo de la realización de una competencia de robótica y de fútbol robótico recreativo.

El Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación, contribuye al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de todos los niveles y modalidades mediante propuestas de enseñanza que promueven el trabajo colectivo, creativo y participativo a partir de los intereses y la indagación del conocimiento de los propios estudiantes.

El acto de cierre y entrega de menciones y reconocimientos a los proyectos seleccionados se realizará a las 14:30 h, con la presencia de autoridades educativas y de gobierno a nivel municipal y la presentación de la Orquesta-Escuela de las ciudades de Bolívar y de Olavarría, pertenecientes al programa provincial de coros y orquestas.

