Los estudiantes arribaron junto a la docente Daniela Cabrera y fueron recibidos en primera instancia por la directora de Habilitaciones del Municipio, Ayelén Bahía, quien encabezó la visita que tuvo como uno de sus ejes, precisamente, conocer requisitos y condiciones para lograr una habilitación comercial.

Ese fue uno de los temas que se abordaron luego en una charla informativa que se llevó a cabo en el Salón Blanco y que contó también con la participación de Carolina Planes, directora de Planificación Estratégica, quien fue la encargada de explicar no sólo las particularidades sino también los beneficios de contar con expedientes digitales para este tipo de trámites.

También se respondieron inquietudes sobre aspectos tales como quiénes pueden solicitar las habilitaciones, oficinas involucradas en el expediente, qué tipo de datos o documentación son necesarios e inclusive la situación actual del comercio. A la par, durante la actividad también tuvieron la posibilidad de completar formularios y ver cómo se realizan los expedientes, para tomar un contacto directo con este tipo de trámite y documentos.

Por último, desde la Dirección de Habilitaciones se expresó que instituciones educativas pueden solicitar este tipo de actividades vía WhatsApp al número 2284 616995.