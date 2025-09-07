Elecciones 2025
Votó Belén Vergel
La candidata en primer término por el espacio SOMOS emitió su voto en las primeras horas de esta mañana en la E.P.B. N.º 51, ubicada en Rivadavia y Azopardo, en pleno barrio San Vicente.
En diálogo con la unidad móvil de LU 32, expresó: “Estuve en Sierra Chica y Pueblo Nuevo, entre otros lugares. Hablamos con fiscales, asegurando la transparencia del acto; sin embargo, se dificulta por la falta de autoridades de mesa”.
Consultada sobre los motivos del ausentismo, dijo: “Desconozco, pero queremos que la ciudadanía se acerque”.
En cuanto al porcentaje de votantes, expresó: “Espero que participe mucha gente y que se disfrute la democracia”.