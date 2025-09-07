En diálogo con la unidad móvil de LU 32, expresó: “Estuve en Sierra Chica y Pueblo Nuevo, entre otros lugares. Hablamos con fiscales, asegurando la transparencia del acto; sin embargo, se dificulta por la falta de autoridades de mesa”.

Consultada sobre los motivos del ausentismo, dijo: “Desconozco, pero queremos que la ciudadanía se acerque”.

En cuanto al porcentaje de votantes, expresó: “Espero que participe mucha gente y que se disfrute la democracia”.