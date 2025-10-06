Walter Bahl: “Queremos volver a la época de los 80”

“Gracias a Dios no hubo heridos ni se rompió nada importante. Cinco minutos antes había dos chicos jugando al básquet, y si el pino caía antes, estaríamos hablando de otra cosa”, explicó el presidente. Aclaró que hubo caída de ramas y árboles, y comentó que se encuentran realizando trabajos de limpieza en el Club.

Más allá del episodio climático, Bahl aseguró que la institución atraviesa un buen momento: “La institución está bien, sin problemas, gracias también al apoyo del Municipio y de la Unión de Clubes. Con los subsidios pudimos hacer obras y este verano inauguraremos nuevos juegos acuáticos en la pileta, con toboganes y estructuras compradas con ese aporte”, mencionó.

En cuanto al mantenimiento del predio, remarcó que se trata de una tarea constante: “Es un club grande y queremos tenerlo en condiciones. Nos caracteriza el orden y el estado en que está el lugar, algo que la gente valora”, dijo.

En el plano deportivo, Loma Negra se prepara para volver a una competencia de AFA, en el Torneo Federal Amateur. “Queremos volver a aquella época de los 80, volver a cantar los goles de Loma Negra. Estamos muy ilusionados”, sostuvo.

Confirmó además que su mandato concluirá a fin de año, y que habrá elecciones el 8 de diciembre. El candidato por el oficialismo será Alejandro Gasperini. “Estuve en la comisión de 2017 a 2021 y ahora vuelvo con mucha alegría. Trabajo en el club todos los días, doy clases de tenis y conozco su dinámica. Mi compromiso es mantener el orden económico y edilicio que se logró”, reconoció Gasperini.

Sobre el conflicto judicial pendiente entre la empresa Loma Negra y la institución, afirmó: “Confiamos en que el fallo será favorable. Sería insólito que sea en contra del club, porque afectaría a los chicos y a toda la comunidad. El club no se cierra”, remarcó.

Finalmente, el candidato se refirió a las elecciones y aseguró que será “la primera vez que Loma Negra tenga una votación por comisión directiva. Esperamos que todos los socios participen”.