Tras sufragar y encontrarse con su papá en la escuela, Wesner dijo "estar contento de ejercer el derecho y el deber como ciudadano”

En cuanto al desarrollo de la jornada el mandatario local reconoció que pensaban “que la participación era baja por el movimiento que en la calle, pero llevamos una muy buena participación transcurrida las primeras horas de la mañana”.

En cuanto al recuento de votos y tiempo en que se conocerán las primeras mesas, estimó “va a ser rápido, calculo que 19:30 hs tendremos los primeros resultados” .

Por otra parte, se refirió a la situación del Arroyo Tapalqué y remarcó que la situación "está controlada”.

Finalmente, anticipó que la jornada seguirá “en familia", y que aguardarán los resultados en el local del PJ, sobre calle Coronel Suárez.