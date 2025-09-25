Al ser consultado por LU32 en torno a la relación con la Rural y las últimas críticas expresadas desde esa organización por el tema, Maximiliano Wesner sostuvo que la respuesta son este tipo de acciones, donde se oyen todas las voces.

Consideró que hay que “batallar” por el invierno histórico que hubo, pero, pese a eso, dijo que está garantizada la circulación.

Señaló que se ha mejorado mucho el trabajo respecto de cómo se venía haciendo, al ser consultado por la inclusión de un asesor en la mesa agropecuaria y sobre la cantidad de dinero de la tasa rural que se invierte.

Reconoció que están atrasados en cuanto a trabajos e inversión del dinero recaudado, pero explicó que no pueden usarse los fondos si las tareas que hay que concretar no pueden hacerse. “No es gastar por gastar, invertir por invertir”, señaló.

Afirmó, respecto del taller que se inició este jueves y culminará el viernes, que será beneficioso y contribuirá a la mejora de la infraestructura rural.

Esto, el jefe comunal lo relacionó con el arraigo rural y la posibilidad del desarrollo normal de la vida en ese ámbito.