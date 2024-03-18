“Estamos recorriendo desde muy temprano los barrios, la situación es muy delicada y hay muchísimas familias afectadas. Hemos terminado recientemente una mesa de trabajo de abordaje integral con todos los actores que estamos aquí sentados, en un estado de emergencia por una situación climática extraordinaria que ha ocasionado que muchísimos barrios de Olavarría se vean bajo una situación de agua prácticamente absoluta”, inició su intervención el jefe comunal, quien se vio acompañado no sólo por integrantes de su gabinete, sino también por referentes de Coopelectric, Unión de Clubes, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense, Defensa Civil, Transporte Malvinas y otras firmas locales que prestan servicios al Municipio.

“Hay varias situaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con obras y mantenimiento de muchísimos años. Estamos trabajando puntualmente en un canal que está obstruido en la altura de ‘El Laguito’, en el arroyo San Jacinto a la altura del autódromo. Estamos haciendo un trabajo importante ahí, para que puedan evacuar todos los barrios de la zona norte de la ciudad”, reveló Wesner.

A la par, añadió que “Hay casas que tienen, en algunos casos, 60 o 70 centímetros de agua, estamos trabajando junto a las empresas concesionarias de los servicios públicos, fuerzas de seguridad, bomberos, el gabinete entero, y representantes de instituciones”.

En ese marco el intendente de Olavarría subrayó que “el hospital y el sistema de salud está funcionando” y que “tenemos a disposición centros asistenciales abiertos que van a estar al servicio durante todo el día, como el Servicio Territorial 1, el Servicio Territorial Municipal 2, el 4, el CIC y también el nido del barrio Magdalena, donde cualquier familia que necesite una asistencia pueda acercarse.

La Jefa de Gabinete Mercedes Landívar expresó que “estamos atravesando una nueva emergencia, nuevamente tenemos que volver a utilizar esta herramienta porque tenemos que hacer contrataciones directas, compras directas necesarias para poder asistir a la familia y en el caso de cuestiones de obras públicas también poder contratar a empresas que puedan resolver rápidamente algunas situaciones”.

En otro orden, dijo que estas situaciones tienen que ver con “el olvido de muchas obras que deberían haberse sostenido en el tiempo y que no sean sostenido”.

Agregó que “los clubes que van a estar recibiendo las donaciones, necesitamos la colaboración de la comunidad para poder reforzar todo lo que sea alimentos, colchones en buen estado que tengan la familia, frazadas. Van a estar el club Mariano Moreno, en el club Pueblo Nuevo, El Provincial, el Club Estudiantes, en el club Loma Negra, el Fortín y en bomberos de Hinojo. Esto va a ser de 14 a 22 horas en el día de hoy y mañana a partir de las 8 de la mañana”.

Cristian Delpiani, secretario de Desarrollo de la Comunidad, señaló que desde su área se encuentran articulando toda la atención necesaria de las familias afectadas, una labor desplegada tanto con personal de esa área como con agentes de Defensa Civil, bomberos y Salud municipal. “Vamos a estar también trabajando de manera permanente a través de la guardia de Desarrollo Social, que el teléfono es 2284 531118, es 24 horas tanto por Whatsapp o llamadas”, informó.

Orfel Fariña, desde Obras Públicas, detalló que “el origen de todo esto es 116 milímetros en 3 horas. Una vez más volvemos a hablar de que es una situación completamente anómala para lo que son los regímenes de lluvia, para los cuales la ciudad está previsionada y además de esto sabemos que tenemos una ciudad que por su crecimiento lógico ha ido entrando en posibilidad de colapso de lo que son sus infraestructuras”.

En ese sentido, explicó que “esto nos ha puesto de frente a una realidad que era difícil de prever, porque independientemente de que todos vamos manejando el cambio climático y que estos este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes, es muy poco pensable que tengas este tipo de situaciones. Frente a eventos de este tipo nos obliga a que a nuestro plan hidráulico que venimos elaborando agreguemos este punto que implica la contención de los eventos puntuales de anegamiento”.

Fariña aprovechó la ocasión para solicitar a la comunidad que esta noche no saquen los residuos, para que esa situación no pueda complejizar las tareas de limpieza que se encuentran en marcha, teniendo en cuenta principalmente las alertas pronosticadas para las próximas horas.

Por último, el doctor Fernado Alí, Subsecretario de Salud Médica y Director del Hospital, narró que “el hospital está funcionando, no obstante es muy importante aclarar, que aquellos turnos programados, aquellas personas que tenían turno en el hospital, se van a ir reprogramando, entonces aquellas personas que no hayan concurrido al hospital no van a tener que volver a sacar turnos. Nos vamos a estar comunicando para reprogramar y darle un sobre turno lo antes posible”.

Finalmente, se solicitó a la comunidad estar atenta a los canales oficiales, ya que se espera un nuevo alerta para la tarde de este martes.

Centros barriales de asistencia:

-Servicio Territorial Municipal 1

Fassina 1020 (Fassina y Alberdi)

-Servicio Territorial Municipal 2

Alberdi y Coronel Suárez

-Servicio Territorial Municipal 4

Berutti 4099

-Nido Magdalena Necochea 6030

-Centro Integrador Complementario (CIC)

Facundo Quiroga II - B. Houssey 400-450