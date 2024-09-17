Manifestó que “No es muy alentador el 2025 en función de escuchar al presidente en el congreso respecto al presupuesto, creo que no fue para los argentinos y argentinas, sino que fue dirigido a los organismos internacionales de crédito”.

“Los números que se mencionaron fue la pauta inflacionaria, del tipo de cambio, pero no hubo un repaso en educación, en seguridad, en obra en cuestiones que nos piden los vecinos y vecinas todos los días en la calle” especificó.

Afirmó que “uno escucha ‘el cepo del Estado’, pero cuando recorre un barrio, cuando recorre una localidad, los vecinos y vecinas me piden todo lo contrario. Me piden más seguridad, me piden mejoras en las escuelas, me piden la presencia o el recambio de alguna luminaria… y en todas esas acciones el Estado está presente y eso es importante y es importante explicarlo para que se entienda”.

En medio de la polémica por las tasas, Wesner recordó y destacó que “A principio de año, con los anuncios de la paralización de la obra pública, tomamos algunas medidas, con el acompañamiento de los concejales, de modificar la alícuota en la tasa de inspección de seguridad y higiene, en tres actividades, cementera, grandes superficies y banca minorista”.

Esto dijo, “permitió amortiguar un poco, digamos, la caída de la recaudación. Fue fundamental tomar esa medida a tiempo, algo tan necesario, pero eso es trabajar con muchísima conciencia, es trabajar con prudencia, es trabajar consultando diferentes fuentes y siendo cautos antes de tomar una decisión”.

Por otro lado, ejemplifica que Milicic, tercerizada de Cementos Avellaneda, ha perdido empleos que “son sueldos por encima de la media. Es un circulante importante que no está ingresando en la caja diaria de una perfumería, de un almacén”.

Olavarría, añadió, “depende muchísimo de la obra pública”.

“Cuando lo ponemos en palabras, decimos que somos mineros por excelencia, pero también dependemos de la construcción privada y cuando vemos el metro cuadrado de construcción, el costo que tiene, y el precio de venta de ese metro cuadrado es imposible que se sostenga esa construcción privada, porque es más costoso construir, que el precio de venta” sentenció.



Enlazó esta situación con la mayor demanda en el Hospital que, reveló, “en la guardia de adultos se nos ha incrementado 30 personas más por día, en la comparación interanual de los semestres”.

“Eso es mayor erogación del estado municipal, eso es tener mayor capacidad de respuesta en el plantel médico, eso es mayor capacidad de respuesta de todos los servicios de apoyo en el hospital”, sostuvo.

De todas formas expresó que “sabíamos que se venía, sabíamos que se iba a replicar… Cuando una obra social no da cobertura, cuando una prepaga no da cobertura, enseguida obviamente se recuesta y se vuelca al sector público”.

Siguiendo con la Salud, puso en valor la decisión tomada con el fortalecimiento de Neo del Hospital.

Agregó que ya van 80 intervenciones quirúrgicas con el programa público privado implementado con el PAMI.

Al ser consultado por el negocio con Loma Negra en lo que es el yacimiento en zona de La Pampita declaró que llegaron “a un acuerdo en un precio muy superior a ese que se venía manejando en la gestión anterior: cerca de 600 mil dólares más, o sea unos 2.305.000 dólares, libre de gastos”.

“Esto es algo muy importante, no sólo para el municipio, sino para todos los olavarrienses, porque eso se va a traducir en infraestructura para localidades que vamos a afectar en un 40% y en un 60% que vamos a dejar en infraestructura para obras en la ciudad” especificó.

“Hemos conversado con muchísimas personas que conocen del tema, pero hemos contratado a la Universidad Nacional del Sur. Ni bien vimos el expediente, porque necesitamos el expertise necesario” consideró Wesner.

El informe de la UNS “nos dio los elementos necesarios, para poder negociar un precio muy superior al que tenía plasmado el expediente cuando asumimos la gestión y lo vimos” explicó.

Expresó que el “cubicaje más o menos es el mismo pero el avalúo es muy superior y eso es muy importante para todos los vecinos”.

Al ser consultado por cómo se va a ejecutar la obra pública que salga de este dinero, expresó “lo queremos trabajar de manera articulada con los vecinos. Vamos a escucharlos. A ver qué demandan”.

“Obviamente que nosotros tenemos nuestros proyectos, pero queremos escucharlos a ellos y en función de eso, vamos a volcar la inversión” declaró.

“Estamos mandando al Concejo Deliberante para su tratamiento y esperemos que puedan acompañar los concejales y concejalas de los diferentes espacios, porque es muy importante para Olavarría, es muy importante para todo el partido”.