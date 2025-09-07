Consultado por la unidad móvil de LU32, el mandatario local expresó: “Estamos contentos por poder ejercer el voto. Hay que fortalecer el sistema democrático”.

Sobre la baja asistencia de la gente, dijo: “Ronda un 30%. Falta mucho aún; espero que los vecinos se acerquen a las urnas”.

Además, se lamentó por “el desorden en algunas mesas, roturas de boletas en seis escuelas, entre ellas San Antonio, Fátima, la EPB N.º 55 y otras más. Muy dolido por esa situación. Tuvimos que salir a denunciar”.

“La violencia no conduce a ningún lado; no nos invita a participar, todo lo contrario”, agregó.

También se refirió a la falta de autoridades de mesa y reconoció que “varios que se acercaban a votar se enteraban de la situación, seguían de largo y volvían más tarde para votar, hasta que hubo vecinos que tomaron ese deber ciudadano y se constituyeron como presidentes de mesa”.