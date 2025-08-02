Wesner: 'Recibimos una ruina que reconvertimos en algo con mucho contenido'

Maximiliano Wesner dice creer que, como sucedió cuando funcionaba como matadero y era un ordenador social de la familia, ahora buscarán que, a través de las diferentes iniciativas que se propondrán desde el deporte y la cultura, vuelva a tener ese mismo resultado.

Agregó que los pibes y pibas de la zona ahora tienen canchas de fútbol, básquet y una biblioteca, sin tener que cruzar la ruta 226.

Sostuvo que, además, la política pública no se piensa con una sola obra: al centro deportivo y recreativo se le suma la iluminación led y los trabajos en seguridad vial. Están llevando a cabo, agregó, tareas de forestación.

Indicó que se invirtieron, en total, unos 250 millones de pesos, para esta primera etapa. Adelantó que las etapas siguientes aún no están diseñadas, pero serán, al igual que esta, trabajadas en conjunto con el barrio.

SG/MR