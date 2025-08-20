El jefe comunal indicó que hay mucha menos tolerancia en la sociedad.

Se preguntó “¿quién no tiene un familiar jubilado o que cobra una pensión? se nota que están muy castigados”.

Se cambian hábitos de consumo, sostuvo. Manifestó que, por su rol, están mucho tiempo en la calle, tratando de dar respuestas que, algunas llegan, dijo, otras tardan más, pero también llegan.

Añadió que ya están delineando el presupuesto 2026.

“La mejor red social es la humana” respondió, cuando fue consultado por publicaciones en las diferentes plataformas, fake news y trolls.

Agregó que se trata de algo que lleva más tiempo, que es más difícil y que el impacto tarda más tiempo.

“Uno es un vecino más, con otras responsabilidades, nada más, y la comunidad sabe cómo y dónde vivo”, referendo.

Manifestó que están trabajando constantemente en sumar más lotes en distintos puntos de la ciudad y las localidades, pero que es muy intenso y costoso el trabajo previo.

Destacó, por otro lado, las tareas relacionadas con la regularización dominial.

Adelantó que este viernes entregará ocho patrulleros adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento.

Se trata de cinco autos y tres camionetas que quedarán en poder de la policía de la provincia local.

Finalmente pidió el acompañamiento con el voto en las elecciones del 7 de septiembre, en la persona de Leo Yunger.

Buscan que los ciudadanos “vuelvan a creer en la fuerza”, como lo hicieron en el 2023.

Para él, el mayor capital político que tienen es la capacidad de escucha a nivel equipo.

Yunger se presentó como referencia de las Mesas Territoriales y del programa Barrio por Barrio.

Esto, explicó, es lo que ha hecho que esté muy cerca del conocimiento de las problemáticas de todos los vecinos y vecinas.

Para él, se pueden mostrar respuestas de la gestión local en todas las áreas de gobierno.

