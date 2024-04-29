La presentación fue encabezada la Jefa Regional de Educación Marta Casanella, el Jefe Distrital Julio Benítez, la Jefa de DIEGEP Romina Altafini y el Inspector de Nivel Secundario Maximiliano González.

En el marco de la ronda estudiantil se presentaron los ejes de trabajo, la experiencia del año 2023 y luego se dio lugar a la presentación de las problemáticas y temáticas de cada escuela.

Algunos de los temas planteados por los propios estudiantes, tienen que ver con educación sexual integral, bullying, normas de convivencia y comunicación entre pares y docentes, cuidado de los espacios, infraestructura, participación estudiantil, entre otros aspectos de interés.

El Consejo Consultivo de Estudiantes –que surge en el año 2022- pertenece a Dirección Provincial de Educación Secundaria y se plantea como un espacio para que a través del diálogo y el debate, los estudiantes puedan aportar propuestas para mejorar la educación.

“Es un compromiso que tenemos desde la gestión municipal aportar y acompañar la educación de nuestros jóvenes. Tenemos que fortalecer las políticas públicas y defenderlas”, destacó el Intendente.

Al mismo tiempo felicitó a todo el equipo por la convocatoria “no solamente la convocatoria de los estudiantes, referentes de los centros de estudiantes, que son los protagonistas sino también el acompañamiento de cada docente porque en soledad no se puede construir”.

“La construcción siempre es colectiva y tiene que ser con el directivo, con el docente, con los estudiantes que son centrales y no solamente son el futuro para nosotros, sino también son el presente”, aseguró Wesner.

Estas “Rondas Estudiantiles bonaerenses” desarrollan en simultáneo en las ciudades de Olavarría, Azul, Tapalqué y Bolívar, se iniciaron este lunes 29 y se extenderán hasta el martes 30 de abril.

Por su parte el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez agradeció la presencia y el acompañamiento del intendente Maximiliano Walter y seguidamente planteó que “hoy vamos debatir distintos temas, vamos a debatir sobre jóvenes, trabajo, educación sexual integral, participación estudiantil y también habrá una ronda abierta para que ustedes propongan algunas cuestiones que van más allá de la propia agenda”

“Lo principal más allá de que tengamos una agenda preestablecida es que ustedes puedan participar y compartir sus temáticas con los demás compañeros y compañeras”, cerró.

El Consejo Consultivo de Estudiantes en Olavarría reunió a estudiantes de los siguientes establecimientos educativos: Instituto Privado Sierras Bayas, Centro Educativo Alfa y Omega, Escuela Cristiana Evangélica, Escuela Técnica Nº 2, Colegio Nuevas Lenguas, Colegio Esquiú, Colegio Fátima, Libertas, Cáneva, Mariano Moreno, Escuela Nº 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Santa Teresa y Rosario.