Clubes en Marcha
Wesner recibió a referentes del Club Social y Deportivo Espigas
El jefe comunal estuvo acompañado por el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo. Estuvieron presentes quienes integran la nueva conducción del mencionado club: el presidente, Daniel Herrera; el tesorero, Guillermo Zampini; la secretaria, Norma Sarrasqueta; y la vocal, Carolina Mónaco.
Vale destacar que la institución social y deportiva integra, además, el Programa Municipal “Clubes en Marcha”, lo que permite concretar obras de infraestructura en su sede con el objetivo de seguir brindando a las personas que integran su comunidad mejores condiciones para desarrollar sus actividades.