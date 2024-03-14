En la mañana de este jueves el intendente del Municipio de Olavarría, Maximiliano Wesner, recibió en la sala de reuniones del Palacio San Martín a Sebastián Matrella y Francisco González, ambos concejales de la Unión Cívica Radical.

Durante el encuentro el intendente puso en valor el proyecto presentado por los ediles en el Honorable Concejo Deliberante para el financiamiento de bomberos que propone destinar a la institución un 1,5% de lo recaudado por Servicios Urbanos y Suburbanos y un 2% de Servicios Generales Rurales y les anunció que ya firmó el decreto de promulgación.

“Creo 100% en el consenso y en acompañar las palabras con hechos, me parece importante que se puedan brindar en conjunto las respuesta para ayudar a los diferentes sectores. Sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Así lo estamos haciendo también con el transporte”, destacó Wesner.

En la misma línea el intendente municipal indicó: “Tanto el ejecutivo como los distintos bloques del cuerpo legislativo coincidíamos en la necesidad de apoyar económicamente a una institución tan importante como bomberos, era cuestión de definir y precisar de qué modo. Me parece importante reconocer el trabajo de otros sectores políticos. Ya firmé el decreto de promulgación”.