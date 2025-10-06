De la reunión también participaron el jefe comunal de Azul, Nelson Sombra; la jefa de Gabinete de Olavarría, Mercedes Landívar; las senadoras provinciales electas María Inés Laurini y Evelyn Díaz, y el diputado provincial (MC) César Valicenti.

En el copy de la imagen, el intendente agrega que compartieron “la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro. Es tiempo de construir una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante”.