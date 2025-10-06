Elecciones 2025
Wesner se reunió con Cristina Fernández
En la tarde del domingo, el intendente compartió una imagen en sus redes sociales desde la calle José 1111, el lugar donde la ex presidenta cumple condena por la causa Vialidad. “Memoria, gratitud y esperanza”, comienza el escrito que acompaña la foto.
De la reunión también participaron el jefe comunal de Azul, Nelson Sombra; la jefa de Gabinete de Olavarría, Mercedes Landívar; las senadoras provinciales electas María Inés Laurini y Evelyn Díaz, y el diputado provincial (MC) César Valicenti.
En el copy de la imagen, el intendente agrega que compartieron “la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro. Es tiempo de construir una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante”.