Wesner se reunió con más de 100 integrantes de la comunidad universitaria local

En el encuentro "Universidad y políticas públicas locales", Maximiliano Wesner plasmó propuestas para avanzar con una articulación entre el municipio y las facultades locales. También planteó la necesidad de convocar a los investigadores locales para desarrollar un plan estratégico de desarrollo para Olavarría.

"Muchas gracias por este encuentro que es clave para pensar juntos la articulación de políticas públicas y la Olavarría del futuro", expresó el candidato a intendente ante investigadores, investigadoras, docentes, no docentes, estudiantes, extensionistas y profesionales de las Facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Sociales de la UNICEN.

Al mismo tiempo, Wesner destacó: "tenemos tres unidades académicas de prestigio y las vamos a convocar porque tienen mucho para aportar en la planificación estratégica del Partido de Olavarría y en el desarrollo de políticas públicas que aborden la vida cotidiana de los y las olavarrienses".

El candidato a intendente dividió su presentación en cuatro ejes: articulación Universidad- Municipio; Municipio como nexo entre las unidades académicas con el Estado provincial y nacional; apoyo a los proyectos de extensión universitaria; y promoción de la investigación a través de foros, seminarios y congresos.



Del mismo modo, Wesner anticipó la intención de presentar un proyecto de ordenanza para crear un "Consejo Consultivo" que permita institucionalizar la articulación del Municipio con la Universidad.

El candidato también expresó su voluntad de articular con profesionales de las facultades locales el desarrollo de propuestas que ya integran su plataforma de gobierno como la creación del Polo Tecnológico, un frigorífico municipal, el Instituto Municipal de la Vivienda y la Incubadora de Empresas, entre otras.