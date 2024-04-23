Allí el Intendente junto al secretario de Desarrollo de la Comunidad Cristian Delpiani fueron recibidos cálidamente por integrantes de la comisión directiva y el grupo de trabajo que se desempeña en dicho espacio con un gran amor, compromiso y pasión por los libros.

La Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano”, ubicada en Av. Pellegrini Casa 3, fue creada por veteranos de guerra de Malvinas el día 10 de junio del año 2000.

Desde que abrió sus puertas brinda su apoyo y servicio a la cultura, a la comunidad y al barrio en el que se encuentra situado. Es un lugar de estudio, de trabajo, donde se organizan distintos talleres y charlas, que brinda la institución de manera completamente libre y gratuita, con el aporte voluntario de sus socios y socias.

En la biblioteca fueron recibidos por su presidente Jorge Salvadores y Ricardo Moreno, fundador y actualmente tesorero. Participaron del encuentro los bibliotecarios Pamela Teully, Candelaria Moreno y Bautista Verba y demás representantes de la Comisión Directiva

“Esta biblioteca es una expresión cultural, una expresión histórica también y la verdad que es fundamental lo que hacen, es más que valorable. Cuando uno visita esta biblioteca puntualmente conmemora como decíamos este 2 de abril en Loma Negra, del concepto de conmemorar se desprenden dos conceptos: no olvidar y el otro recordar. El recuerdo es para con ustedes, con los veteranos de Malvinas, con personas de bien honradas, que cuando la Patria llamó a sus puertas no duraron un segundo», destacó Wesner.

“Cuenten con nosotros para transitar en este camino y para poder acompañarlos desde el Municipio, todo el gabinete ha pasado por acá, porque somos personas de territorio, somos personas que estamos permanentemente en contacto con las instituciones, con quienes quieren y sienten lo mismo que sentimos nosotros, que nos debemos al otro, nos debemos a la comunidad en la cual vivimos y queremos mejorar todos los días”, expresó.

Integrantes de la comisión relataron que en sus inicios en el año 2000 contaban con muy pocos libros, no tenían estanterías y estuvieron a punto de cerrar en un momento puntual, pero con la ayuda de la comunidad y de toda la comisión lograron mantener la biblioteca popular en pie.

“Por suerte hoy en día tenemos el reconocimiento del municipio, de la CONABIP, ahora dentro de dos semanas vamos a ir a la Feria del Libro en Buenos Aires”, agregó Ricardo Moreno.

Además señaló que como proyecto desean ampliar la institución con la construcción de un salón en un piso arriba, debido a la importante y creciente demanda actual y con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad.

La Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano” funciona de lunes a sábado de 9 a 12 y lunes a viernes de 16 a 19 horas.

La biblioteca es un espacio de encuentro, de socialización, participación, formación y aprendizaje. Tiene un área específica de promoción de la lectura y servicio de préstamo y consulta de infinidad de libros, fotocopia, internet y uso de los salones para reuniones, talleres y diferentes actividades comunitarias.

