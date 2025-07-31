El enfoque implica una lógica compensatoria que busca adaptarse mejor a la realidad de cada plaza. Por ejemplo, si en una zona con fuerte presencia de otras marcas el precio baja para atraer más clientes, en otra de menor presión competitiva podría ajustarse al alza para equilibrar resultados. El modelo toma como referencia estrategias similares aplicadas en mercados internacionales y representa un paso más hacia la digitalización y la personalización de la experiencia de carga.

En paralelo, YPF se prepara para ampliar uno de los beneficios más valorados por los usuarios en los últimos meses: el descuento nocturno. A casi un mes de su implementación, la petrolera registró un crecimiento del 28 por ciento en el volumen de ventas entre las 00:00 y las 06:00 hs, en comparación con el promedio de los tres meses anteriores. El impacto fue notorio, sobre todo en corredores urbanos y estaciones con gran afluencia durante la madrugada.

