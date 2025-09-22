Fuentes del sector indicaron, ante la consulta de LU32, que es obvio que esto suceda si los movimientos del dólar van hacia arriba.

En este sentido, agregaron que las variaciones pueden continuar dándose, más allá de que cambie o no el mes en curso.

Reiteraron que los cambios pueden ser hacia arriba o, menos frecuentemente, hacia abajo en el precio al público de los combustibles y lubricantes.