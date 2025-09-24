Sobre las normas al sector textil detalló: “El proyecto de ley es para equiparar la competencia, que en la actualidad no se cumple. Hay importaciones chinas, a diferencia de las argentinas, que no pagan ningún tipo de impuestos”.

Sobre el anuncio del ministro de Economía respecto de una reducción en los cargos a la importación de indumentaria donde los aranceles bajarán de 35% al 20 % para indumentaria, y calzado , del 26% al 18% para tejidos, y del 18% al rango de entre 12% y 16% en hilados dijo: “No hay ninguna novedad; solo bajaron para la importación, pero nada para la industria nacional, favoreciendo claramente a los productos importados. Queremos las mismas condiciones impositivas para todos”.

Al respecto profundizó sobre el proyecto de ley: “Básicamente se trata de sacar el mínimo de impuestos a lo local y equiparar con lo extranjero. Queremos una competencia leal”.

Acerca de los controles a los productos dijo: “Hubo una investigación sobre nuestras prendas extranjeras con metales pesados que generaban inconvenientes para la salud. Pero es complicado aplicarlo aquí. Lamentablemente, las compañías chinas tienen productos que generan inconvenientes a los usuarios”.

En cuanto a la competencia de precios expresó: “Se puede competir. Al no venderse tanto se equilibra la venta, pero buscamos beneficios impositivos para la industria nacional. Proteger lo nuestro”.

Al preguntarle sobre datos del mercado chino, remarcó: “China es el principal proveedor mundial; el 40% de sus productos están en el mundo”.