Al ser consultado sobre su primera impresión del escrutinio, dijo: “Fue un resultado que veníamos observando, aunque reconozco que algunas encuestas se equivocaron”.

Sobre el triunfo de “Vamos Corrientes” y su impacto a nivel nacional, dijo: “La gente tenía decidido ir a votar. El candidato libertario perdió por una amplia diferencia. Milei encontró un gobernador fuerte en la provincia”.

En cuanto al nivel de participación, reconoció que “fue muy buena. Pasó el 72%, unos 690.000 electores. Sin embargo, llamó la atención la cantidad de gente que no tenía definido el voto”.

Al analizar la situación actual de la provincia, dijo: “Está empobrecida, pero no es culpa del gobernador. Es por los fondos que no envía el gobierno nacional. La situación es sumamente complicada”.

Finalmente, anticipó que hará el nuevo mandatario “una buena administración. Actualmente está muy bien. Son funcionarios honestos”, concluyó.