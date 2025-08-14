El profesional detalló “esto empezó con irregularidades de parte de los municipios. Partamos de la base que las fotommultas son preventivas, no recaudatorias. Son ilegales cuando no hay señalización de cámaras ni radares, o están ocultas".

"Es un sistema extorsivo. Cuando la gente va a renovar el registro, le dicen que tiene una deuda y debe muchas infracciones de tránsito, normalmente nunca fue notificada. La gente debe ser notificada en tiempo y forma. Debe ser dentro de los 60 días hábiles de cometida la infracción”.

Sobre el descargo que puede hacer una persona explicó “Debe solicitar la prescripción, ósea la nulidad por no haber sido notificada”.

Con respecto al rol de los municipios, dijo “muchos con el cambio de gobierno, empezaron a hacer un sistema más recaudatorio".

Finalmente explicó “Hay que hacer un descargo recalcando que no se cumplió un requisito legal de parte del municipio".

JLR